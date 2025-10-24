Не последнюю рубаху показывают в Нацмузее Карелии

Выставка «Не последняя рубаха» (0+) открылась в Национальном музее Карелии. Она знакомит с наиболее интересными предметами из числа традиционных женских и мужских рубах XIX–ХХ века из фондового собрания музея.

Главный герой этой выставки рубаха – один из самых значимых элементов одежды, наиболее «близких» к телу человека. Она не только выполняла практическое назначение – согревая и украшая владельца, но и наделялась магическими смыслами, сопровождающими человека на протяжении всей жизни: от рождения до ее конца.

В экспозиции, куратором которой является Екатерина Логвиненко, представлены разные рубахи: праздничные, будничные, рабочие. Научный сотрудник рассказала, что хранить ткани в фондах музея очень сложно, поэтому большую работу по спасению и восстановлению таких предметов выполняют реставраторы.

В фондовом собрании Национального музея Карелии хранится более 80 мужских и женских рубах, на новой выставке представлено 66 предметов. Сотрудники музея отметили, что в фондах практически нет детской одежды и очень мало мужской. Они предполагают, что дети и мужчины вынашивали рубахи «дотла», и в ходе экспедиций уже нечего было собирать для музея.

Однако коллекция полотенец насчитывает более 700 предметов. И эта идея уже для новой экспозиции. Выставка будет работать до марта 2026 года.