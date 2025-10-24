Мужчина мог заработать, но заплатит 63 тысячи за ошибку

В Муезерском районе мужчина согласился предоставить товары для бани, но начал повышать цены, а позже и вовсе стал игнорировать заказчика. За это его обязали заплатить 63 тысячи рублей, сообщила пресс-служба Муезерского районного суда.

По договору покупатель должен был получить чашу из пищевой нержавеющей стали, внутреннюю отделку лиственницей - пол, лавочки, спинку и полочки, печь из нержавеющей стали с колосником и золотником, подставку из профильной трубы, столик, лестницу с площадкой, весло, крышку из лиственницы, комплект дымохода из нержавеющей стали. Стоимость товаров составила 172 тысячи рублей, мужчина внес предоплату. Однако продавец стал незаконно повышать стоимость, а позже проигнорировал заказчика в социальных сетях.

Суд встал на сторону потерпевшего. Продавца обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере 25 000 руб., штраф в размере 12 500 рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 20 000 руб., государственную пошлину в размере 6 000 руб.