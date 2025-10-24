Участников преступной сети наркоторговцев осудили в Карелии

Одиннадцать участников преступного сообщества по сбыту наркотиков заслушали приговор в Петрозаводском городском суде. Их признали виновными и отправили за решетку.

Преступники орудовали в 2020-2021 годах. Они получали оптовые партии наркотиков и психотропных веществ, фасовали и потом прятали в закладки для потребителей. Преступники продавали запрещенные вещества через интернет. У каждого из 11 участников сообщества была своя роль.

Тайники были оборудованы не только в Карелии, но также в Костромской, Архангельской и Вологодской областях. В прокуратуре сообщили, что довести преступные действия они е смогли, так как их раскрыли правоохранители. Из незаконного оборота было изъято более 8 килограммов наркотических средств.

Всех их судили по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотиков и участие в преступном сообществе. Тюремные сроки составили от 8 лет 4 месяцев до 19 лет, отбывать наказание преступники будут в колониях строгого и общего режимов. Также назначены штрафы.

У преступников также конфисковали два автомобиля, мобильные телефоны, деньги, полученные от преступной деятельности.