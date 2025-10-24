24 октября 2025, 17:33
Россиян предупредили об опасности сезонного напитка
Любимый сезонный напиток может навредить здоровью
Фото: freepik
Врачи предупредили о скрытой опасности тыквенного латте. Напиток содержит ингредиенты, которые негативно влияют на микрофлору кишечника, делится "Lenta.ru".
В тыквенном латте есть ароматизатор "тыква". Именно этот ингредиент может уничтожить полезную микрофлору кишечника человека. Это приводит к расстройствам пищеварения.
Кроме этого, в напиток добавляют много сиропов. Они содержат большое количество сахара, поэтому диабетикам лучше воздержаться от употребления тыквенного латте.