В Карелии водитель мусоровоза и грузчик спасли людей из горящего дома

Водитель мусоровоза с напарником стали героями. Они не дали людям погибнуть и первыми принялись тушить пожар в доме в Прионежском райне. О поступке мужчин рассказал региональный оператор по обращению с ТКО.

Экипаж мусоровоза собирал мусор в Шуе. При подъезде к дому на Мурманском шоссе сотрудники регоператора заметили дым и пламя, вырывавшееся из деревянного дома.

Мужчины позвонили в МЧС о сообщили о пожаре, а потом бросились будить людей, которые спали в горящем доме. Когда люди были в безопасности, мужчины начали тушить огонь водой из садового шланга. Потушить дом таким образом не удалось. Строение серьезно пострадало.

