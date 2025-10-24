24 октября 2025, 17:24
В Карелии водитель мусоровоза и грузчик спасли людей из горящего дома
Простые работяги не остались в стороне от чужой беды - пытались сбить пламя водой из садового шланга
фото стопкадр
Водитель мусоровоза с напарником стали героями. Они не дали людям погибнуть и первыми принялись тушить пожар в доме в Прионежском райне. О поступке мужчин рассказал региональный оператор по обращению с ТКО.
Экипаж мусоровоза собирал мусор в Шуе. При подъезде к дому на Мурманском шоссе сотрудники регоператора заметили дым и пламя, вырывавшееся из деревянного дома.
Мужчины позвонили в МЧС о сообщили о пожаре, а потом бросились будить людей, которые спали в горящем доме. Когда люди были в безопасности, мужчины начали тушить огонь водой из садового шланга. Потушить дом таким образом не удалось. Строение серьезно пострадало.
