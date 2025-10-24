Карельские спортсменки установили рекорды на Кубке России

Кубок России прошел в Кургане, где участвовали и наши спортсменки из Карелии. Они заняли почетные места и получили звание Мастера спорта, сообщила кафедра физической культуры ПетрГУ.

Марина Забровская заняла 4 место. Сумма трех упражнений составила 297,5 кг, это новый рекорд Карелии. Также девушка выполнила норматив на звание Мастера спорта России.

Елена Макаренко установила рекорд Карелии в приседе - 152,5 кг. Также она заняла седьмое место и получила звание Мастера спорта.

Всего в Кургане собралось более 300 атлетов из 53 регионов России. Кафедра физической культуры ПетрГУ поздравляет спортсменок и желает им дальнейших успехов.