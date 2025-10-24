24 октября 2025, 17:45
Карельские спортсменки установили рекорды на Кубке России
Спортсменки из Карелии показали высокие результаты на Всероссийских соревнованиях
Фото: freepik
Кубок России прошел в Кургане, где участвовали и наши спортсменки из Карелии. Они заняли почетные места и получили звание Мастера спорта, сообщила кафедра физической культуры ПетрГУ.
Марина Забровская заняла 4 место. Сумма трех упражнений составила 297,5 кг, это новый рекорд Карелии. Также девушка выполнила норматив на звание Мастера спорта России.
Елена Макаренко установила рекорд Карелии в приседе - 152,5 кг. Также она заняла седьмое место и получила звание Мастера спорта.
Всего в Кургане собралось более 300 атлетов из 53 регионов России. Кафедра физической культуры ПетрГУ поздравляет спортсменок и желает им дальнейших успехов.