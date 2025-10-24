24 октября 2025, 16:50
Общество

Попавшую в капкан медведицу освободили в Карелии

После освобождения из железной ловушки животное смогло уйти в лес
медведица
фото стопкадр

В Суоярвском округе неизвестные установили капкан. В железную ловушку угодила медведица, выбраться она никак не могла.

Ее обнаружили, на помощь пришли охотинспекторы. В животное выстрелили снотворным, освободили заднюю лапу и осмотрели. Капкан не переломал животному кости, сухожилия тоже были целы.

Специалисты дождались, пока животное проснется и уйдет в лес.

медведица

В официальном источнике сообщили, что полиция ищет того, кто поставил капкан.

Обсудить
Метки: 
капкан
медведица
Суоярвский округ