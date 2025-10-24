24 октября 2025, 16:50
Попавшую в капкан медведицу освободили в Карелии
После освобождения из железной ловушки животное смогло уйти в лес
фото стопкадр
В Суоярвском округе неизвестные установили капкан. В железную ловушку угодила медведица, выбраться она никак не могла.
Ее обнаружили, на помощь пришли охотинспекторы. В животное выстрелили снотворным, освободили заднюю лапу и осмотрели. Капкан не переломал животному кости, сухожилия тоже были целы.
Специалисты дождались, пока животное проснется и уйдет в лес.
В официальном источнике сообщили, что полиция ищет того, кто поставил капкан.