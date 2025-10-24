24 октября 2025, 17:20
Происшествия

В Лоухском районе сгорела постройка до тла

Огонь уничтожил хозпостройку и затронул стоящий рядом дом
пожар в Лоухском районе
Фото: пресс-служба госкомитета Карелии по безопасности

В Лоухском районе в деревне Нильмогуба днем полностью сгорела хозяйственная постройка. Также огонь частично повредил соседний дом по улице Яковая, сообщила пресс-служба госкомитета Карелии по безопасности. 

Сообщение о возгорании поступило в 12.33. На место прибыло трое пожарных. Огонь был потушен силами местной добровольной пожарной дружины и населения до прибытия специалистов. Ликвидация возгорание удалось в 13.20.

Также специалисты не допустили распространения огня на соседний дом. У него успел обгореть только угол. Пострадавших нет. 

