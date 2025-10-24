АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» придерживается принципа - «Здоровье превыше всего», и для сотрудников предприятия были организованы мероприятия, направленные на укрепление здоровья и популяризацию здорового образа жизни. Проведение специальных дней здоровья теперь станет ежегодной традицией в компании.

Дни здоровья проведены в рамках диспансеризации сотрудниками поликлиники №4 г. Петрозаводска. Почти 60 человек смогли сдать анализ крови по расширенным показателям, сделать кардиограмму, работникам измерили рост, вес, артериальное давление и все получили консультацию терапевта. Кому необходимо - получили номерки на углубленные исследования, флюорографию, маммографию и другие консультации специалистов.

В личной беседе с работниками врач говорила о здоровом образе жизни, о полезных привычках, спортивных активностях.

Такие Дни здоровья — очень важная инициатива. Мы понимаем, что порой сотрудникам сложно выделить время в рабочем графике на мероприятия, направленные на профилактику заболеваний. Поэтому в сотрудничестве с поликлиникой № 4, в чьем подведомстве находится наше предприятие территориально, занялись вопросами профилактической диспансеризации с возможностью пройти первый этап без отрыва от производства. Благодаря этим мероприятиям мы повышаем внимание сотрудников к своему организму и благополучию,

— отметил генеральный директор предприятия Юрий Азаров.

Юрий Азаров добавил, что Дни здоровья - это часть социальной ответственности предприятия, направленная на создание комфортных условий труда и повышение качества жизни сотрудников.