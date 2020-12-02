Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 2 декабря

Сегодня, 2 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха 0, +2°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -3, +2°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1-5, пасмурно, без осадков.

В Сегеже -2+1, пасмурно, возможен небольшой снег с дождем.

В Сортавале +1+2, пасмурно, небольшой дождь.

Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения. Фото n71.ru