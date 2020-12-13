Прогноз погоды на завтра, 14 декабря

По сведениям Карельского гидрометцентра, по Карелии ночью ожидается переменная облачность при Южном, Юго-Западном умеренном ветре. Температура воздуха -5.. -10 °C, местами снег.

Завтра днем по республике переменная облачность, снег. Ветер Южный, Юго-Западный, умеренный. Температура воздуха -3.. -8 °C.

В Петрозаводске ночью -7.. -9 °C, возможен снег.

Завтра днем -4.. -6 °C, атмосферное давление 766 мм рт. ст., слабый ветер, возможен снег.