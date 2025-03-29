29 марта 2025, 08:30
Приятный теплый день ждет сегодня жителей Карелии
До 11 градусов тепла обещают синоптики в субботу в республике
Фото: freepik.com / Wirestock
Сегодня, 29 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +8, +10°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха +6, +11°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +4+6, облачно.
В Сегеже +4+7, пасмурно.
В Сортавале +4+7, облачно.
Геомагнитная обстановка в норме.