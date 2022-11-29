При поддержке Сбербанка в Карелии построят «Новую жизнь»

Кредитные средства будут использоваться застройщиком для строительства жилого комплекса «Новая жизнь» на ул. Фурманова, 20.

С группой компаний «СФК» нас связывает многолетнее партнерство. Сбербанк принимает участие в третьем по счету проекте. Предыдущие два включали в себя возведение жилых комплексов на Перевалке: на ул. Суворова и ул. Черняховского. Особо хочется отметить, что компания развивает комфорт городской среды нового поколения. Строящиеся дома представляют собой не просто типовую застройку, а авторские проекты известных архитекторов Карелии,

- сообщил Управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

Одна их крупнейших сделок в Карелии была проведена с использованием счетов эскроу. Это позволяет не только обеспечить застройщику финансирование, но и защитить интересы участников долевого строительства. Кредитная линия открыта на два года.

Опыт застройщиков группы компаний «СФК» - более 20 лет. Опыт генерального подрядчика в строительной области - 60 лет. За это время построены и введены в эксплуатацию объекты площадью более 400 000 кв.м. Это крупные промышленные объекты Республики Карелия, объекты культурного и социального назначения, жилые комплексы и многое другое. Проект ЖК «Новая жизнь» - это уже третий по счету проект, реализованный совместно со Сбером с использованием эскроу-счетов. Он возводится на границе двух микрорайонов в Петрозаводске: Центра и Перевалки. Это будет дом нового уровня и комфорта. При проектировании специалисты компании ориентировались на разные группы покупателей: семейные пары, студенты, иногородние жители, возрастные группы населения,

- сообщили в компании «СФК».

Напомним, что с 01 июля 2018 года средства дольщиков аккумулируются на эскроу-счетах до сдачи дома. На новую схему финансирования переходят и карельские застройщики.