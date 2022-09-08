На какие деньги погуляло карельское село?

Текст: Ольга Малышева, фото: Екатерина Барсова

Откуда же взялась такая охота погулять и повеселиться? Что дает сельским жителям эта «праздная жизнь»? Чему они научились и что делать дальше? Об этом наш разговор с главой Петровского сельского поселения Людмилой Дорофеевой.

— Вообще, отдохнуть после работы — нормально, а интересно, с пользой для себя и для других — это необходимо. Поэтому, когда к нам обратились организаторы Фестиваля уснувших деревень, мы сразу согласились. У фестиваля прекрасная репутация, он уже проходил в Гирвасе, в Белой Горе, в Кончезере, и каждый раз это замечательный повод обратиться к истории того или иного места. В Спасской Губе издавна жили и живут карелы-людики. Упоминания о поселениях возле нашего Мунозера можно найти в Писцовых книгах пятисотлетней давности. Фестиваль дал возможность заглянуть в глубь истории: оргкомитет вместе с Кондопожской центральной районной библиотекой объявил конкурс литературно-исторических материалов; планируется, что лучшие работы будут изданы в сборнике.

Главным событием стало открытие «Центра родословий Мунозерского края». Сделали это жители нашего села — семья Гуккиных. Этот центр — единственный в своем роде, теперь он будет местом, где соединятся прошлое, настоящее и будущее.

Вот он, уголок родного дома!

Ну а нашей территории фестиваль позволил прежде всего заявить о своих проблемах, главная из которых – новая школа! Именно школа нужна селу, чтобы продолжать развитие.

Конечно, без поддержки местных жителей фестиваль не смог бы состояться. Именно спасогубцы сплотились и активно участвовали в оформлении стендов по истории деревень, готовили к празднику село, косили траву, вешали баннеры, готовили концертные номера, выставку, сами пришли на праздник и принимали в нем активное участие. Спасская Губа любит гостей, всегда хорошо их встречает, даже погода нас не подвела.

Подготовка к фестивалю: час работы равняется часу катания на лошадях!

Бесспорно, что фестиваль объединил людей, затронул самые дорогие сердцу уголки – это любовь к малой родине, память о прошедших временах, о людях, которые всегда прославляли нашу мунозерскую землю. У фестиваля была замечательная поддержка министерства национальной политики Карелии, а главным инициатором и автором всего фестивального действия является Ольга Борисовна Мешкова – человек, сумевший организовать такое большое и душевное мероприятие.

— И тем не менее уже в следующие выходные вы провели еще один сельский праздник. Какая была в нем необходимость?

— От него мы просто не могли отказаться. День села – любимый праздник спасогубцев.

Традиционно он проводится в дни Яблочного спаса, поэтому менять мы ничего не стали. Готовились сразу к двум событиям, да и после фестиваля у нас была целая неделя. Еще была замечательная помощница — Анна Телепнева, жительница поселка Марциальные Воды, именно она занималась программой праздника и сделала это просто отлично. Мы постарались оставить все традиционные моменты и обновить его содержание, чтобы он задышал новым современным ритмом. Все получилось: конкурс «Подворье», концерт, угощенье и детская программа.

Всем желающим — очень вкусная каша!

— Для праздника нужны не только идеи, но и финансы... Подскажите, где найти финансовый источник?

— Вы наверняка удивитесь, но праздник мы всегда проводим только за счет спонсорской поддержки. Спонсоры – местные жители, многие из них поддерживают праздник много лет. Например, конкурс «Подворье» прошел в одиннадцатый раз, и всегда для победителей приготовлены шикарные призы. Идея и реализация конкурса принадлежат депутату совета Петровского сельского поселения Георгию Костюкову.

Приз за красивый двор определили на Дне села при помощи лотереи

Приходят и новые люди, как в этом году Анна Телепнева, которая все сделала бесплатно!

Зоя Велкова работает врачом, а в свободное время рисует картины

Всему нужен хороший организатор, который может вдохновить людей, деньги не решают вопросы человеческого отношения к делу. Да и сама администрация Петровского сельского поселения принимает участие во всех возможных конкурсах и проектах, выигрываем, привлекаем средства на территорию и меняем облик поселения. Расскажу о последнем конкурсе, результат которого стал известен за два дня до проведения Дня села. Мы принимали участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в Республике Карелия в 2022 году. Наш проект признан победителем в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований». Мы победили в категории «сельские поселения». А еще этот проект направлен на российский этап конкурса. Хороший подарок к Дню села, согласитесь!

— Соглашусь, а планируете ли «продолжение банкета»? Чем еще можете порадовать своих земляков, куда пригласить?

— Уже готовимся к празднику «Открытие памятников». Он пройдет 7 ноября. По проекту «Народный бюджет» проведем ремонт трех памятников в Спасской Губе. Один из них долгие годы был бесхозным. Мы провели работу, сделали его собственностью администрации и теперь ремонтируем. А памятник знаковый: «Героям революции». Во время становления советской власти здесь погибли Петр Мюзиев, Петр Кирьяков и Иван Петров. Именно в память об этих героях наше поселение называется Петровским.

Завершим работы по проектам ТОС, их у нас шесть. Проведем праздник ТОСов. Он у нас пройдет на набережной в Спасской Губе, где уже удачно завершен первый этап. Сейчас мы проводим работы по второму этапу этого проекта. Место стало любимым для жителей и гостей села.

Еще скоро закончим два проекта по «Программе поддержки местных инициатив». Праздник проведем в Центре культуры.

В октябре будет проходить краеведческая конференция в «Центре родословных Мунозерского края». А так еще субботник объявили, кустарник скосим у бесхозной дороги на кладбище... Субботник и неравнодушные жители — главный двигатель прогресса в нашем поселении. Вообще, праздники — не цель, а результат нашей работы.