Пожарные спасли котенка в карельском городе

В Беломорске спасатели получили необычный вызов. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по ОЖ и БН.

Жильцы дома на улице Воронина сообщили о том, что в вентиляционной шахте застрял котенок. Он громко мяукал. Женщины попросили помочь несчастному животному.

Прибывшие на вызов спасатели вызволили кота. Животное не пострадало.

