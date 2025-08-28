28 августа 2025, 16:43
Пожарные спасли котенка в карельском городе
В Беломорске спасатели вытащили кота из вентиляционной шахты
Фото: госкомитет РК по ОЖ и БН
В Беломорске спасатели получили необычный вызов. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по ОЖ и БН.
Жильцы дома на улице Воронина сообщили о том, что в вентиляционной шахте застрял котенок. Он громко мяукал. Женщины попросили помочь несчастному животному.
Прибывшие на вызов спасатели вызволили кота. Животное не пострадало.
