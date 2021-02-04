Пожар произошел в пятиэтажном доме в Карелии

Сегодня в полночь на пульт пожарно-спасательной службы Сегежи поступило сообщение о том, что из квартиры в пятиэтажном жилом доме на улице Бумажников идет дым.

Через пять минут пожарные расчеты уже были на месте происшествия. Обнаружив очаг возгорания, быстро справились с огнем. В результате пожара в квартире, где произошел пожар, огнем были повреждены матрац и стена на общей площади пять квадратных метров.

На пожаре никто не пострадал, массовая эвакуация людей не проводилась, так как в этом не было необходимости. По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. Не исключено, что квартира могла сгореть из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Проводится проверка. (фото citytraffic.ru)