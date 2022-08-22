Порох в пороховницах. У кого ещё остался?

Автор Анатолий Цыганков

Видимо, уже можно окончательно забыть о существовании таких кандидатов, баллотирующихся на должность главы Карелии, как Иван Кадаяс, представляющий на выборах партию «Родину», и Анатолий Дударин, который выдвинут Демократической партией России. Полный информационный штиль. Ни намёка, что они участвуют в губернаторских выборах. Если кто-то и припомнит эти две фамилии, то значит вы часто проезжаете на машине или проходите пешком мимо уличных билбордов с предвыборными портретами данных кандидатов. Иной информации об их участии в выборах не обнаруживается.

Очень близок к ним по агитационной «активности» Дмитрий Фабрикантов («Партия роста»). Тот же информационный бублик, в смысле ноль событий, связанных с выборами. За прошедшую неделю Фабрикантов отметился лишь тем, что разместил на своей странице «ВКонтакте» объявление о поиске преподавателя по распиловке камня. Нет сомнения, что, занимаясь бизнесом в сфере камнеобработки, для него это важно. Даже лучше так написать, его это всерьёз заботит в отличие от губернаторских баталий. Он, к слову, мог, как и Кадаяс, на прошлой неделе поучаствовать в предвыборных дебатах, но оба они пренебрегли такой возможностью (между прочим, бесплатной для кандидатов).

Валерий Таборов, баллотирующийся в губернаторы от Партии пенсионеров, тоже пребывает в информационной дрёме. Правда, он чтобы хоть как-то обозначать свою предвыборную деятельность, размещает репосты на своей странице «ВКонтакте», наполняя её чужим контентом. Из публичных событий, которые в какой-то мере можно поставить в зачёт Таборову как кандидату, назову одно, а именно: он, как председатель Карельского отделения ДОСААФ, выступил на митинге-концерте, посвящённом гуманитарной поддержке жителям Донбасса. Надо сразу сказать, что это никак не было связано с его предвыборным статусом (ни слова не было произнесено, что он участвует в выборах, выступал он от лица общественной организации «Офицеры России», которую возглавляет в Карелии). Хотя кто внимательно слушал речи ораторов на митинге-концерте, те не могли не удивиться тому, что перечисляя дружественные России государства и, назвав Белоруссию с Казахстаном, далее в ряд суверенных государств Таборов почему- то внёс две российские республики — Чечню с Дагестаном. Понятно, оговорился человек. Ну что тут скажешь, надо лучше готовиться к публичным выступлениям, дабы не оказываться в глупом положении. «Офицеры России» точно за нерушимое единство России выступают.

На прошлой неделе исчез с информационных радаров кандидат от КПРФ Евгений Ульянов, что для него не характерно. О каждом своём предвыборном шаге он обычно сообщает избирателям. Однако такая тишина вскоре объяснилась. Ульянов в составе группы петрозаводских общественных активистов возил гуманитарный груз на Донбасс, о чём и сообщил позже, объясняя свою предвыборную пропажу.

Судя по всему, он рассчитывал на то, что такой шаг сыграет в его пользу. Но, похоже, произошло всё наоборот. Люди, поддерживающие специальную военную операцию России на Украине и в Донбассе, стали упрекать Ульянова за то, что он пиарится на крови. Его поездка в составе петрозаводской делегации с гуманитарным грузом на Донбасс, расценена была как самореклама на теме военной операции. Самая мягкая оценка его действий — предвыборный популизм. Одна из читательниц написала в комментариях: «Наши дети и мужья с оружием в руках полгода в окопах, а он…».

А местные заступники за украинских бандеровцев напротив стали осуждать коммуниста Ульянова за то, что он открыто занял пророссийскую сторону (в скобках замечу, странное обвинение, поскольку такова позиция КПРФ). По их мнению, таким шагом Ульянов отрезал от себя протестный электорат Карелии. Сложно сказать, большая ли это потеря для него (думаю, что нет), но «миролюбивые» либералы вдруг напомнили коммунисту Ульянову, что это их стараниями в том числе он попал в прошлом году в парламент Карелии, потому как либералы включили первого секретаря Карельского рескома КПРФ Ульянова в списки своего «Умного голосования». Напомним, это проект оппозиционера Навального (ФБК признан в России экстремистской организацией), отбывающего сейчас в колонии уголовное наказание. Разоблачение, прямо скажем, малоприятное для коммуниста Ульянова, который, как выясняется, обязан прохождением партсписка КРО КПРФ на выборах в Законодательное собрание Карелии и антироссийским силам тоже. Это теперь повод, чтобы задуматься: а с кем Ульянов, на чьей он стороне?

У Андрея Рогалевича (он идёт на выборы от партии «Справедливая Россия-за правду») прошедшая неделя для кандидата, выступающего в качестве оппозиционера, дважды удачная. Во-первых, в Пудоже представители правоохранительных органов с него сняли показания, выясняя с какой целью Рогалевич прибыл в районный центр. Мягко говоря, вопрос странный, а с какой целью может приехать сейчас к избирателям кандидат в губернаторы? Понятно, агитировать. И имеет на это полное право, так как Рогалевич официально зарегистрированный Центризбиркомом Карелии кандидат. Законный кандидат.

Рогалевичу повезло, и то что произошло в Пудоже при желании можно квалифицировать (в агитационных целях) как чьё-то желание помешать ему вести избирательную кампанию. Полицейские, получив пояснения от кандидата Рогалевича, не препятствовали ведению им предвыборной агитации. Как можно понять из его дальнейших личных пояснений по пудожскому эпизоду, произошедший инцидент Рогалевич списывает на происки местной администрации и даже уже заявил, что будет добиваться отставки главы администрации Пудожского района Андрея Ладыгина. Суров Рогалевич. Но в данном случае ход верно рассчитанный, поскольку отношение к мэру Пудожского района среди части населения критическое и простая фраза «отправлю в отставку», ни к чему не обязывающая кандидата Рогалевича, может принести ему какое-то число дополнительных голосов в Пудоже.

Второй эпизод менее красочный, но тоже занятный. Во время теледебатов А. Рогалевич обратился к прокурору, чтобы тот защитил права жителей посёлка Куркиёки Лахденпохского района. В посёлке вот уже как месяц нет воды. Люди во все инстанции жалуются, а результат нет. В смысле воды в кранах нет. В причины произошедшего не погружаю вас, они носят технический характер. Но так совпало, что именно после выступления Рогалевича на теледебатах водоснабжение было восстановлено. Специалисты это объясняют тем, что наконец-то нашли причину аварии и устранили проблему. Предвыборный штаб Рогалевича, понятно, себя спасителем мнит. Напоили избирателей. Одно публичное заявление кандидата в губернаторы Рогалевича и фонтан забил. Подобными чудесами прежде только кандидат Е. Ульянов отличался, теперь Рогалевич бросает ему вызов своими чудотворными обличениями.

Кстати, о телевизионных дебатах, их ведь не было. Двое конкурентов Рогалевича (Кадаяс с Фабрикантовым) проигнорировали общение с Рогалевичем и он бедолага один маячил в студии. Зато воду пустил в отдельно взятом посёлке.

О кандидате в губернаторы Артуре Парфенчикове, как обычно, писать трудно. Слишком много событий с ним связанных, которые и предвыборными не назовёшь, поскольку он свою непосредственную работу исполняет (в предвыборный отпуск не выходил), но в той или иной степени всё происходящее сейчас с ним рассматривается и как его предвыборная деятельность тоже (пусть и опосредована эта связь).

Из самых важных его заявлений выделю несколько (это мой выбор, кто-то другое вспомнит). А. Парфенчиков ставит задачу перед своим правительством — дома, признанные аварийными до 2017 г., расселить на два года раньше, чем то планировалось, то есть уже в 2023 году (а не в 2025 г.) люди получат современное жильё. Напомню, что в Карелии более одного миллиона квадратных метров аварийного жилья. Их и надо расселять и чем скорее это произойдёт, тем больше счастливых семей будут жить в республике. А когда программа будет выполнена, «аварийная очередь» двинется дальше. Счастливыми новосёлами будут становиться те жители Карелии чьё жильё аварийным было признано уже после 2017 года (это ещё более четырёх тысяч домов). Причём, Парфенчиков обещает, что история с появлением «нового аварийного жилья» не повторится. Иначе говоря, республиканская власть не потерпит больше очковтирательства, что случалось прежде, когда органы местной власти сознательно занижали объёмы аварийного жилья в районах, полагая.

Из разряда хороших новостей и та, что правительство России окажет федеральную поддержку в деле реконструкции городских тепловых сетей в Суоярви. Как можно понять, Парфенчиков был убедителен и республика получит дополнительные деньги на суоярвскую жилищно-коммунальную инфраструктуру.

Ну, и нельзя не порадоваться за первоклашек и их родителей, которым правительство Карелии поможет подготовиться к новому учебному году. Все 7800 ребятишек получат наборы первоклассников с тетрадями, ручками, карандашами, альбомами и всем прочим необходимым им для обучения. И это никак не пиар ход (а такое подозрение вброшено в соцсети), потому что и в прошлом году подобная поддержка оказывалась, правда, в денежной форме, и в следующем будет то же самое. Объяснение этому простое: правительство Карелии имеет возможность выделить из профицитного бюджета деньги на первоклассников республики.

И, пожалуй, единственная новость, связанная с Парфенчиковым, напоминает, что в Карелии проходят губернаторские выборы. В последний день августа музыкальная группа «Руки вверх» бесплатно выступит для петрозаводчан на набережной Онежского озера. Мне кажется, артисты как-то не очень отличаются тягой к благотворительности. Если мои подозрения напрасны, то поднимаю руки в вверх.

Фото: с личных страниц социальной сети ВКонтакте