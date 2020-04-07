Попутчик ограбил водителя-дальнобойщика в Карелии

Сотрудники полиции Карелии раскрыли наобычную кражу, сообщает пресс-центр МВД по РК. жервтой ограбления стал водитель грузового авто, совершавший рейс из южного региона страны в Заполярье.

Как рассказали правоохранительных органах, дальнобойщик подобрал попутчика. Тот пояснил, что хочет добраться до одного из городов Мурманской области. В Медвежьегорском районе Карелии на парковке кафе, расположенного по трассе, решено было устроить перекус.

Как впоследствии выяснили сотрудники уголовного розыска, во время этой паузы в путешествии и произошла кража. По версии дознания, 65-летний попутчик незаметно похитил из кабины грузовика деньги, которые хранились в куртке водителя. После чего заявил, что хочет «съездить в город». Он вызвал такси и исчез. Дальнобойщик решил проверить свое имущество и, обнаружив пропажу денег, обратился в полицию.

Слаженность действий сотрудников ОВД привела к следующему результату – пассажира такси, которого едва успели подвезти к автовокзалу Медвежьегорска, уже ждали сотрудники ДПС. Тот успел расплатиться с таксистом, но более 30 000 похищенных рублей оказались при нем.

Возбуждено уголовное дело. Выясняются иные обстоятельства происшествия.