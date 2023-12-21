Полицейский Дед Мороз напомнил автомобилистам о важности трезвости

Предновогодняя акция ГИБДД прошла на одной из автозаправок в Петрозаводске.

«Автоинспектор в костюме новогоднего волшебника акцентировал внимание водителей на необходимость соблюдения Правил дорожного движения и желал автолюбителям доброго пути и безопасных дорог»,

- прокомментировали в дорожной полиции.

Инспектор ведомства в костюме Деда Мороза вместе со Снегурочкой поздравили водителей с наступающим Новым годом и напомнили о том, как важно садиться за руль в трезвом виде.

В роли внучки белобородого волшебника выступила специалист по социальной работе отдела профилактики Республиканского наркодиспансера. Автолюбителям задавали вопросы по правилам дорожного движения. Тех, кто отвечал правильно, ждал подарок. // фото пресс-служба Госавтоинспекции Петрозаводска