Шесть проектов из Карелии получат поддержку Президентского фонда

Победителями первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) 2024 года по итогам независимой экспертизы стали 883 проекта из 85 регионов страны. На их поддержку будет выделено 3,9 млрд рублей. Финансирование фонда получили шесть проектов, разработанных в республике Карелия. Всего из республики на оценку экспертов отправлено 58 инициатив.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель координационного комитета ПФКИ Сергей Кириенко подчеркнул, что среди победителей достаточно много участников программ обучения фонда.

По словам директора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова, участие заявителей в этих программах дает очевидный результат, за последние годы значительно увеличилось качество заявок.

Фонд культурных инициатив был создан в 2021 году указом главы государства. Его цель продвигать в культуре идеи патриотизма и любви к России. По словам Владимира Путина: «Фонд дает людям возможность ощутить взаимосвязь прошлого и настоящего, связать это с будущим, ощутить принадлежность к единому культурному, историческому, образовательному пространству многовековой великой России».

В первом этапе конкурса 2024 года поддержку получили 6 проектов из Карелии. Темы – самые разные: этнокультурные фестивали, туристические эвенты, развитие добровольческого движения.

Среди проектов, получивших поддержку - XII Региональный фестиваль первобытных искусств «Залавруга». В его рамках археологи расскажут о петроглифах Карелии, которые включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, познакомят участников с научными и историческими данными.

В работе фестиваля будут участвовать специалисты театральной сферы, реконструкторы, сотрудники Беломорского музея и археологи. Пилотный фестиваль пройдет на территории расположения петроглифов.

Поддержку Президентского фонда также получила Карельская ремесленная арт-резиденция. Цель ее работы - развитие талантливых художников в области художественного кружевоплетения и художественной керамики, популяризация народных художественных промыслов, сохранение традиций и выявление современных тенденций их развития. В ходе реализации проекта художники по кружеву и кружевницы узнают и на практике отработают методы бионического формообразования, создадут новые проекты изделий, что позволит всему кружевному сообществу иначе взглянуть на актуальность кружевных изделий. При этом для керамистов кружево, как часть текстильной сферы, и эстетика ручного труда станут источником творческого вдохновения.

Получателем гранта стал и традиционный музыкальный фестиваль «Воздух Карелии 2024».

Напомним, что республика Карелия активно участвует в конкурсе президентских грантов с первых дней работы фонда. По итогам 2022 года она вошла в ТОП-10 регионов России по уровню поддержки проектов от числа поданных заявок. // фото unsplash.com/ Lina Trochez