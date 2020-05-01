Покупка мобильника для кондопожанки закончилась походом в полицию

Полиция Кондопоги проводит проверку по факту мошенничества в отношении местной жительницы.

Как рассказали в МВД Карелии, в полицию обратилась 23-летняя женщина и сообщила, что стала жертвой аферистов.

Как выяснилось, кондопожанке захотелось купить телефон популярной американской марки. На одном из сайтов она нашла подходящее объявление о продаже и связалась с автором.

В ходе переписки продавец сообщила, что находится в отъезде, однако телефон можно забрать в пункте выдачи товара в Петрозаводске. Покупателя это устраивало, она как раз собиралась посетить столицу Карелии. Тогда собеседница попросила оплатить покупку полностью и прислала ссылку якобы для безопасного перевода средств.

Потерпевшая отправила 20 300 рублей, после чего получила точный адрес офиса. Когда она туда пришла, выяснилось, что для нее никаких заказов не поступало. К тому времени объявление о продаже уже было удалено, а телефон продавца оказался выключен.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и в очередной раз призывают граждан быть внимательными при оформлении сделок через интернет.