Погода в Карелии 23 мая будет больше смахивать на осеннюю

В воскресенье в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, установится облачная погода, ночью с прояснениями. Днем ожидается дождь. Ветер ночью юго-западный, днем восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +8, днем +12, +14. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем падать.

23 мая в Карелии облачно с прояснениями. Ночью по северным районам небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом, днем в большинстве районов дожди, по южным и центральным районам местами сильные. Ветер ночью юго-западный, южный, днем восточный, юго-восточный, на севере северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3, +8. Днем температура воздуха +11, +16, на юго-востоке местами до +20, на севере +3, +8.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +1, днем +7;

В Кондопоге ночью +6, днем +17;

В Олонце ночью +6, днем +18;

В Медвежьегорске ночью +4, днем +15;

В Пудоже ночью +7, днем +21;

В Сегеже ночью +3, днем +14;

В Сортавале ночью +6, днем +15;

В Суоярви ночью +6, днем +15.