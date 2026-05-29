Погода начнет улучшаться в Карелии

Последний дождливый день выпадет на 30 мая в республике

Суббота, 30 мая, станет последним дождливым днем в Петрозаводске в ближайшей перспективе. Об этом сообщает паблик "Погода Петрозаводска и Карелии".

По данным источника, ночью и утром в субботу в городе пройдут основные осадки, к вечеру они прекратятся. Температура воздуха дойдет до +10 градусов. Начиная с воскресенья осадки сойдут на нет, начнет выглядывать солнце. Воздух прогреется до +14+17 градусов, а к середине недели до +20 и выше. Ветер успокоится.

Ранее сообщалось о том, что снег выпал в карельском городе 28 мая.