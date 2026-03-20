Погиб юный боец из Карелии

Погиб молодой военнослужащий из Карелии Алексей Иванов. О смерти бойца сообщили в паблике городского центра культуры и досуга Медвежьегорска.

Церемония прощания с военнослужащим пройдет в воскресенье, 22 марта, в поселке Повенец. Отпевание в храме святителя Николая назначено на 12:00.

Ранее сообщалось о том, что в зоне СВО погиб житель Карелии Василий Гуринович. Его также будут хоронить 22 марта в Беломорском округе.