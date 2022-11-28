Подозреваемую в краже из торгового центра ищет полиция

Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске устанавливают местонахождение женщины. Ее запечатлела камера видеонаблюдения, сообщили в МВД Карелии.

Даму подозревают в совершении кражи вещей в магазине одного из торговых центров карельской столицы.

Всех, кто располагает сведениями о ней, просят сообщать значимую информацию по номеру: 89110509802. Конфиденциальность гарантируется. // фото: скрин видео МВД Карелии