Почти 4000 избирателей в Карелии выбрали формат ДЭГ

На фоне золотой осенней поры, когда природа Карелии готовится к зимнему покою, избирательная система региона демонстрирует впечатляющую динамику. Почти 4000 жителей четырех муниципальных образований – Кемского, Лахденпохского, Медвежьегорского и Муезерского округов – сделали свой выбор в пользу современного формата волеизъявления граждан. Цифры говорят сами за себя: дистанционное электронное голосование перестает быть экспериментальной технологией и становится полноценным инструментом современных выборов.

Особенно показателен интерес к ДЭГ среди молодежи и избирателей, которые в дни голосования уезжают в командировку, на учебу, в путешествие.

Для тех, кто подал заявления, начинается важный этап подготовки. С 12 сентября в 8:00 для них откроются «виртуальные избирательные участки» – специальный портал ДЭГ . Избирателю необходимо авторизоваться на портале ДЭГ с помощью учетной записи портала Госуслуг, ознакомиться с техническими условиями проведения ДЭГ, подтвердить свою личность цифровым кодом из смс-сообщения, отправленного на номер телефона, указанный в личном кабинете на портале Госуслуг.

После авторизации избиратель получает доступ к электронному бюллетеню, делает выбор и подтверждает его. Важно подчеркнуть – после подтверждения выбора кандидата изменение волеизъявления будет невозможно.

Напомним, время голосования на портале дистанционного электронного голосования – с 8.00 12 сентября до 20.00 14 сентября 2025 года.

Избирателей, голосующих на избирательных участках, члены участковых избирательных комиссий будут ждать 12, 13 и 14 сентября, ежедневно с 8 утра до 20 часов вечера.

Фото: Избирком РК