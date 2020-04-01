По мысли главы Карелии, во власти маловато людей с высшим образованием

Проблема образования, как неожиданно выяснилось ровно 20 лет назад, была актуальна не только для простых жителей, но и для руководителей республики. 40% людей, работавших в исполнительной власти Карелии, не имели высшего образования. Примерно та же картина наблюдалась и в структурах муниципального управления. Эта тема стала главной на совете местного самоуправления, который состоялся в конце марта 2000 года.

На этот раз заседание совета по вопросам местного самоуправления при председателе правительства РК протекало необычно спокойно, до тех пор пока не затронули вопрос о подготовке кадров, которые во все времена и при любой власти решают все.

«Иногда уезжая из района, я чувствую, что у вас у самих душа болит. Потому что не знаешь, на кого оставить то или иное направление деятельности. Я не скрою, что и здесь, в «головной конторе», эта проблема существует. Не подумайте только, что у нас все проблемы внизу. Кадровый состав сегодня правительства, коллеги, когда мы проанализировали, говорит сам за себя. Сколько у нас людей не имеют высшего образования? 40% людей в правительстве не имеют высшего образования! Так что вы понимаете, что эта проблема на повестке дня. Надеюсь, что вы, проанализировав у себя, тоже цифры свои хорошо знаете. Я тезисно повторюсь: мы спросим с Академии (в те годы открыли обучение в Академии госслужбы — прим.ред). Без всяких церемоний. Про качество обучения. И неслучайно я поручил сейчас разобраться: а кто у нас на самом деле прошел Академию, и где эти академики? Где же эти выдающиеся кадры в районе? Где эта наша с вами опора?»

В ходе обсуждения рядового, казалось бы, вопроса о повышении квалификации муниципальных кадров, родилась идея включить специальную программу «Кадры» в концепцию развития местного самоуправления.

1 апреля отмечают Международный день птиц. О чем можно поговорить с пернатой братией и за что в Петрозаводске любят попугаев — журналисты отправились выяснять на Птичий рынок. В отличие от людей все птицы талантливы. Наверное, поэтому интерес к ним не пропадает. В те годы охотно покупали и кенарей, и щеглов. А вся забота о них сторицей вознаграждается россыпью прекрасных трелей и переливов.

«Общение с птицами удлиняет жизнь. Чувствуется, что птица, когда ее любишь, отвечает любовью. Она отвечает хорошим пением, радостью», - говорил орнитолог Н.В.Березнев. Кто-то любит птицу за пение, кто-то — из кулинарных соображений. А вот попугай любим за веселый характер, яркий внешний вид и особую разговорчивость. Для жителей Петрозаводска не составляло труда приобрести волнистых и нимфовых попугайчиков. Кстати, если хотите иметь собеседника, то лучше всего подойдут «молоденькие мальчики». Они более всего склонны копировать человеческую речь. Если же кто-то из петрозаводчан желал бы приобрести дорогую экзотику, таким могли и какаду привезти. Но по спецзаказу и конечно по спец.цене. Товар этот был контрабандный. Говорят, в Петрозаводске можно было найти всего 3-4 таких чудо-птицы. Их специалисты сравнивали с нашей курицей — только цветной. Тех, кто предпочитали пернатую живность дома не держать, могли насладиться общением с ней на берегу Лососинки или на любой городской площади. И утки, и голуби там уже почти ручные. Они с благодарностью примут от вас и крошки, и семечки. Вряд ли птицы знают о том, что у них официальный праздник. Поэтому продолжают петь не корысти ради, а просто так — для удовольствия.

Таким было 1 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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