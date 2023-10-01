Пианист Борис Березовский выступит сегодня в Карельской филармонии 6+

В Международный день музыки, 1 октября, центральным событием празднования станет концерт знаменитого пианиста Бориса Березовского. Симфонический оркестр Карельской филармонии откроет серию концертов нынешнего сезона, который обещает стать для творческого коллектива необычным.

Дело в том, что наш оркестр, один из крупнейших оркестров Северо-запада России, в этом году отметит свое 90-летие.

Итак, 1 октября в 18:00 – концерт «Борис Березовский. К Международному дню музыки». Березовский не так уж часто мелькает на экране, не ведет странички в соцсетях, но стоит разместить его лицо на афише – аншлаг.

Борис Березовский играет неимоверно сложные произведения с совершенно непроницаемым лицом, – возможно, эта недосягаемость и рождает звездное притяжение. Правда, по словам Бориса Вадимовича, «в нашей профессии звезда – это композитор. И будь счастлив, что ты играешь его гениальную музыку». // фото: представлено Карельской филармонией