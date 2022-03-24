24 марта 2022, 17:30
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Петрозаводским учащимся представили карьерные возможности в Tele2

Компания приняла участие в Форуме профессий карельского филиала РАНХиГС. Представители Tele2 рассказали учащимся учебных заведений Петрозаводска о работе в телеком-отрасли и карьерных возможностях в команде оператора

Ежегодно карельский филиал РАНХиГС приглашает на Форум профессий учащихся петрозаводских школ, студентов вузов и средних профессиональных учебных заведений для знакомства и общения с представителями крупнейших организаций и предприятий региона.

Приглашенные эксперты проводят для участников образовательной площадки практикумы, мастер-классы, презентационные мероприятия. Помимо этого, в программу форума входит «Управленческая спартакиада», на которой студенческие команды демонстрируют навыки административной работы и управленческой деятельности.

Представители Tele2 на секции «Временная занятость» рассказали гостям мероприятия о деятельности компании, поделились историями карьерного роста действующих сотрудников команды петрозаводского филиала. Также будущие выпускники узнали о вариантах временного и постоянного трудоустройства в штат Tele2.

Учащиеся, в свою очередь, также поделились с представителями бизнеса своим опытом взаимодействия с работодателями региона. Они рассказали о сложностях, с которыми сталкивались, критериях выбора места работы и особенностях трудоустройства в период обучения.

Андрей Зыкин, директор петрозаводского филиала Tele2:

Мы открыты к взаимодействию со студентами и молодыми специалистами. Для многих из них стажировки в офисе Tele2 и работа в салонах оператора – хороший старт в карьере, ведь мы предлагаем решать действительно интересные, нетривиальные задачи.

 

 

 

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Метки: 
карельский филиал РАНХиГС
Tele2
Временная занятость
Стажировка в офисе Tele2
Форум профессий
Управленческая спартакиада