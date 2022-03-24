Петрозаводским учащимся представили карьерные возможности в Tele2

Ежегодно карельский филиал РАНХиГС приглашает на Форум профессий учащихся петрозаводских школ, студентов вузов и средних профессиональных учебных заведений для знакомства и общения с представителями крупнейших организаций и предприятий региона.

Приглашенные эксперты проводят для участников образовательной площадки практикумы, мастер-классы, презентационные мероприятия. Помимо этого, в программу форума входит «Управленческая спартакиада», на которой студенческие команды демонстрируют навыки административной работы и управленческой деятельности.

Представители Tele2 на секции «Временная занятость» рассказали гостям мероприятия о деятельности компании, поделились историями карьерного роста действующих сотрудников команды петрозаводского филиала. Также будущие выпускники узнали о вариантах временного и постоянного трудоустройства в штат Tele2.

Учащиеся, в свою очередь, также поделились с представителями бизнеса своим опытом взаимодействия с работодателями региона. Они рассказали о сложностях, с которыми сталкивались, критериях выбора места работы и особенностях трудоустройства в период обучения.

Андрей Зыкин, директор петрозаводского филиала Tele2: