Петрозаводск за десять дней выполнил январскую норму по осадкам

За десять январских дней количество осадков составляет от 60% до 100% месячной нормы. В лидерах – Петрозаводск. В городе уже выполнена месячная норма, рассказали в гидрометцентре.

Меньше всего осадков в Лоухском и Калевальском районах. По данным метеостанций, высота снежного покрова составляет от 20-25 см в районах Приладожья, до 38 см в Медвежьегорском и Муезерском, 49 см в Пудожском районе.

В Петрозаводске высота снежного покрова составила 36 см, это в два раза превышает норму. В воскресенье тоже шел снег, поэтому сугробы могли подрасти еще на 10-15 см, в некоторых районах даже больше.

После снегопада в Карелии немного подморозит. В понедельник снег не обещают, но ночью температура воздуха опустится до -15, -20, местами ниже. Во вторник в Карелии прогнозируют плюсовую температуру, снег и мокрый снег, а на юго-западе – дождь, усиление ветра. // фото «Петрозаводск говорит»