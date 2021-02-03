Петрозаводск усиленно очищают от снега

В период снегопадов уборка снега в Петрозаводске усилена. Сотрудники Городского комбината благоустройства очищают тротуары и пешеходные дорожки в карельской столице в ежедневном режиме. Мобильные бригады работают в разных микрорайонах города, сообщает пресс-служба мэрии.

Особое внимание уделено Онежской набережной, где в эти выходные состоится финал фестиваля «Гиперборея». Также усиленно очищаются лестницы, пешеходные мостики, памятники, пешеходные переходы в разных частях карельской столицы.

В мэрии напомнили, что на плохую уборку городских общественных территорий можно пожаловаться в ЕДДС по круглосуточному номеру 051. Фото администрации Петрозаводска