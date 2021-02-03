Спасатели обратились к жителям Карелии из-за морозов

В Карелию снова идет похолодание. В морозы многие жители республики будут пользоваться различными обогревателями, печами и каминами. Их неверная эксплуатация зачастую приводит к пожарам, напомнили в госкомитете РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Власти привели пример. В прошлый период холодов, 20 января, только в одном Пудожском районе за несколько часов произошло три пожара. Горели хозяйственные постройки. Во всех трех случаях причиной пожара считается неправильная эксплуатация систем отопления.

Для того, чтобы не допустить возгорания, необходимо соблюдать меры противопожарного режима, перед и после использования отопительных приборов проверять их работоспособность, не нарушать правила их эксплуатации и правила топки печи, отметили в госкомитете. Фото kpravda.ru