Петрозаводск присоединится к проекту «Лица Победы»

В период с 6 по 9 мая на улицах десяти городов России установят специальные стелы, на которых будет размещена информация о проекте «Лица Победы» и QR-код, ведущий на сайт акции. Одним из участников проекта выбран Город воинской славы Петрозаводск.

В столице Карелии стелы разместят на набережной Онежского озера и на проспекте Ленина напротив ПетрГУ. Жители и гости города при помощи QR-кода смогут перейти на сайт проекта «Лица Победы» и разместить фотоснимки своих героев из семейных альбомов, а также найти ранее неизвестные им фотографии, загруженные другими пользователями и связаться с их владельцами. На сайте доступна и уникальная возможность реставрации старых фотографий: чтобы получить фотоснимок в хорошем качестве, достаточно загрузить его в соответствующий раздел, после чего восстановлением фотокарточки займется нейросеть. За четыре года существования проекта сервисом воспользовались уже более 1,5 млн человек.

Акция в 2023 году станет особенной: стелы будут зеркальными и каждый сможет не только считывать QR-код, но и делать фотографии в отражении на фоне города.

Все желающие смогут присоединиться к акции, перейдя на официальный сайт акции «Лица Победы». // Фото: gov.karelia.ru