К концу года в Карелии будут работать три промышленных технопарка

Технопарк «Карельские продукты» возводят на Зареке по нацпроекту «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Готовность объекта составляет около 70%.

- Технопарк будет специализироваться на производстве именно пищевых продуктов – здесь специально установлена санитарная защитная зона, все условия будут созданы для организации «чистых производств» по переработке мяса, водорослей, производству биологически активных добавок, сухих завтраков и другого множества продуктов инновационного характера, – рассказал представитель застройщика Виталий Марков. – Строительство идет по графику. Погода позволяет постепенно переходить к более или менее завершающей стадии – в июне мы планируем приступить к внешнему благоустройству территории и асфальтированию дорог. Площадь технопарка составит 13 тыс. кв. м, но в связи с большим количеством желающих стать его резидентом мы уже сейчас рассматриваем возможности модернизации и увеличения количества площадей.

Сейчас на объекте завершены монтаж металлических ферм кровли, работы по устройству стен перегородок правового крыла здания, полностью закрыт его периметр. Застройщик приступил к монтажу ферм кровли и стеновых панелей левого крыла. Продолжается устройство бетонных перекрытий второго этажа административной части. Завершаются работы по прокладке наружных сетей.

- Одним из условий технопарка к резидентам является инновационность производства. Здесь же появится первая в Карелии специализированная биолаборатория, и нашим производителям пищевых продуктов больше не нужно будет возить свои образцы в Петербург, – поделился Артур Парфенчиков. – В начале осени мы параллельно начнем прием заявок от резидентов. Проект очень удобный с точки зрения и места расположения, и конфигурации: здесь создадут все необходимые условия для работников, будет своя небольшая котельная, этажи с производствами. Технопарк уже включен в реестр Мипромторга России, а это значит, что резиденты смогут получить дополнительные федеральные преференции.

Планируется, что к концу года в Карелии будут работать три промышленных технопарка. С 2020 года в Петрозаводске функционирует технопарк «Южная промзона», специализирующийся на камнеобработке. В этом году его также включат в реестр Мипромторга России. Еще два технопарка – «Онежский» и «Карельские продукты» находятся в стадии строительства. Их запуск планируется к концу 2023 года. «Онежский» в Кондопоге будет производить упаковку, в т.ч. альтернативу Tetra Pak. «Карельские продукты» в Петрозаводске предоставит площади производителям пищевой продукции. // Фото: gov.karelia.ru