«Петрозаводск говорит» провел горячую линию с врачом

Текст: Хельга Белянцева

В конце марта портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама» провели горячую линию с заслуженным врачом РК, кандидатом медицинских наук Сергеем Давыдовым. Несмотря на заявленную тему «Человек и пандемия», жители Карелии задавали вопросы на разные темы, в том числе и о том, как сохранить здоровье нервной системы в нашем неспокойном мире.

Сергей Давыдов. Фото Хельги Белянцевой

Наталья, Кондопога: «После болезни у меня появились мышечные боли. Можно ли их как-то облегчить без помощи лекарств?»

Лидия Павловна, Петрозаводск: «После перенесенного ковида меня часто, особенно по ночам, мучают судороги. Посоветуйте, что делать?»

— Это равнозначные вопросы, которые связаны с тем, что произошли какие-то чисто физиологические изменения. Судороги могут быть связаны и с перенапряжением нервной системы, которая страдает во время ковида, и с недостатком микроэлементов (натрия, хлора, калия, кальция, магния). Состояние может облегчить иногда даже прием обычной поваренной соли. А на ночь принимать препараты, в которых сочетается калий и магний (панангин, аспаркам и др.). Также необходимо употреблять достаточно кальция. Растительная пища и молочные продукты (творог, сыр и др.) помогут обеспечить организм этим элементом.

Мышечные боли могут быть вызваны теми же причинами, а могут и тем, что во время болезни мышцы ослабли, и даже обычная нагрузка может оказаться чрезмерной. Мышцы надо тренировать, но очень осторожно. Можно делать полуприседы (неглубокие приседания). При этом нужно держаться руками за стол или стул.

"Что касается меня самого, то уже на третий или четвертый день болезни (у меня была довольно легкая форма ковида) я уже вышел на лыжах, прокатился около школы. То есть период, когда мышцы бездействовали, был очень коротким. Чем дольше они бездействуют, тем дольше придется восстанавливаться. Главное, увеличивать нагрузки постепенно".

Игорь Петрович, Петрозаводск: «Как сохранять спокойствие и не паниковать, когда пугающая информация настигает нас повсюду?»

Мария Сергеевна, Петрозаводск: «Сейчас все меняется очень быстро. Ковид отступает, но тревожность в связи с другими событиями возрастает. Можно ли самому как-то уменьшить ее уровень? Что для этого надо делать?»

— Отвечаю сразу на оба вопроса. Спокойствие сохранить полностью очень сложно, потому что вся эта информация вызывает у нас стресс. Это тревожное и беспокойное состояние. Даниель Дефо, известный нам как автор «Робинзона Крузо», сказал: «Страх опасности в десять тысяч раз страшнее самой опасности». Так же как «собственный гнев или досада делают нам более вреда, чем то, что заставляет нас гневаться», — это цитата другого автора.

О чем это говорит? О том, что мы не должны поддаваться эмоциям, нужно себя сдерживать. Стресс — это состояние общего напряжения. Напрягается нервная система, эндокринная система, сердечно-сосудистая, слух, зрение и т. д. Это подготовка человека к активным действиям. В состоянии стресса нельзя замыкаться, уходить в себя, абсолютно сдерживать себя. Значит, мы должны искать способы выхода этой энергии. Например, в некоторых странах создаются кабинеты психологической разрядки, где можно ломать мебель или бить посуду.

Но делать это у себя дома — не лучший выход. Однажды ко мне после лекции подошел молодой человек и рассказал, что, когда у него происходят ссоры с женой, он надевает спортивный костюм и отправляется на пробежку. Я спросил, что же делает его жена в это время. Он ответил, что она в это время занимается детьми и хозяйством. «А я побегаю полчаса и прихожу домой. После этого мы обычно миримся».

"И это действительно очень хороший способ снятия напряжения! Когда идет выброс в кровь адреналина, кортизола и других гормонов надпочечнков, которые отвечают за контроль над стрессом, то они должны пойти в работу. То есть человек должен что-то делать. Классический пример — в фильме «Укрощение строптивого» герой Адриано Челентано брал топор и с упоением колол дрова, или месил в чане виноград ногами, или садился на велосипед и куда-то уезжал".

Двигательные нагрузки очень хорошо могут помочь в выходе из стресса. Поэтому все, кто находится в тревожном состоянии, должны увеличивать физическую активность. Выбирайте то, что вам ближе. У меня любимые виды активности — лыжи зимой и работа на даче летом. У жителей сельской местности возможностей для физической активности гораздо больше, чем у горожан. В плане снятия эмоционального напряжения трудотерапия ничуть не менее эффективна, чем физкультура.

Главное, не прибегать к популярному в России способу снимать стресс с помощью алкоголя. Как в наших сериалах, где работники правоохранительных органов, следователи, врачи, учителя и. т. д., как только сложная ситуация — тут же открывают бутылочку и что-то крепкое выпивают. Это дает очень кратковременный эффект, потом тревога возвращается.

Надо психологически себя настраивать, не давать разбушеваться стрессовому состоянию. Для этого стоит ограничить негативную информацию, поступающую из различных источников.

Владимир, Петрозаводск: «Нужно ли сейчас делать ревакцинацию и через какой срок?»

— Ревакцинацию делать надо. Могу сказать по собственному опыту, что если вы ревакцинированы, то вы, как правило, переносите ковид в более легкой форме, чем те, кто ревакцинацию не делал. Шесть месяцев прошло, значит, можно снова привиться. Другое дело, что ковид стал как будто полегче. Ну и хорошо, значит, можно перенести заболевание практически на ногах без вреда для организма. Если вы переболели, то с момента выздоровления можно передвинуть срок ревакцинации еще на шесть месяцев. Так вы обезопасите себя и в какой-то мере свое окружение. Ревакцинацию можно сделать вакциной «Спутник-лайт», она вводится однократно.

"Нужно помнить, что у кого-то это заболевание протекает легко, а у кого-то — очень тяжело. Тем более что мы пока не знаем, закончится ли пандемия, будет ли тянуться бесконечно, или появятся какие-то более агрессивные штаммы".

Елена Викторовна, Медвежьегорский район: «У меня хроническое заболевание дыхательной системы. Как можно обезопасить себя от инфекции?»

— Самая главная мера — это вакцинация. Маску, перчатки тоже можно использовать. Если перчаток нет — мыть руки, особенно после посещения общественных мест.

Важно отказаться от вредных привычек, если они есть. Например, при употреблении алкоголя нарушается терморегуляция. Человек выходит на холод и очень легко простужается. Еще больше вреда легким может нанести курение.

"При заболеваниях дыхательной системы обязательно нужно делать дыхательную гимнастику. Также показаны любые аэробные нагрузки: ходьба, работа на приусадебном участке, физические упражнения на свежем воздухе. Кроме того, необходимо закаливание. Самый простой и безопасный метод — ножные ванны. Начинаете с теплых, постепенно уменьшаете температуру и доводите до прохладной. Принимать такие ванночки для ног нужно в течение нескольких минут. Это действует ничуть не хуже, чем обливание водой. У меня были пациенты, которые закаливали организм именно таким путем, и количество обострений у них резко сокращалось".

Владимир Владимирович, Петрозаводск: «У меня внучка-подросток все время сидит на каких-нибудь диетах: то без сахара, то без мяса, то на одних яблоках… Может быть, с их помощью и можно похудеть, хотя, на мой взгляд, она и так стройная, но можно ли таким образом укрепить здоровье?»

— Детям и подросткам очень нежелательно садиться на какие-либо диеты. В период роста и развития это просто опасно. Чем плохи такие однобокие диеты? В одних слишком много белка, но мало углеводов, в других мало жиров, и т. д. Не надо садиться на диету, надо просто разумно питаться. Подростку можно есть все, кроме, может быть, чрезмерно сладких продуктов.

"Сахар стоит ограничить, но растущему организму полностью отказываться от него не надо. Конечно, лучше углеводы усваивать из зерновых продуктов — это крупы: гречневая, овсяная, пшенная, ячневая. Можно их чередовать. Это полезно не столько для снижения веса, сколько для поддержания его на определенном уровне. Ведь сбросить несколько килограммов легко, а удержать вес гораздо труднее".

Не нужно отказываться от рыбы, мяса, а тем более от овощей. Можно ограничить употребление картофеля, но заменить его капустой, кабачками, любыми другими овощами. Очень полезна свежая зелень. Пища должна быть разнообразной, чтобы обеспечить организм витаминами и микроэлементами. Испортить здоровье легко, а вот восстановить его довольно сложно.

Если хочешь иметь стройную фигуру, лучше отказаться от магазинных соков и газированных сладких напитков — в них очень много сахара. Овощи и фрукты тоже желательно употреблять малосладкие. И не следует забывать о роли физкультуры и спорта.

Людмила Васильевна, Петрозаводск: «Под лечение коронавируса в первую очередь перепрофилировали инфекционные больницы — и там прекратили оказывать плановую терапию. Сказалось ли это на хронических больных, например, с вирусными гепатитами или с другими заболеваниями?»

— Я думаю, что на лечении больных с вирусными гепатитами это не сказалось, гепатитное отделение должно функционировать. Не может быть, что мы так боимся ковида, что перестали бояться гепатита. Поскольку омикрон дает более легкую форму заболевания, сейчас резко сократилось количество госпитализаций с коронавирусом. Поэтому инфекционные отделения возвращаются к своему обычному профилю.

Николай Владимирович, Пудож: «В январе я перенес ковид, до сих пор мучает одышка, быстро устаю. Как справиться с этим состоянием?»

— Это обычное состояние после перенесенного заболевания. Восстановление после ковида может продолжаться несколько месяцев, даже до полугода. Чтобы успешно бороться с одышкой, необходимо в первую очередь бросить курить, если вы курите. Также полезны будут умеренные аэробные нагрузки: ходьба пешком, с палками, плавание, в зимнее время — лыжи, летом — велосипед.

"Ходьба должна быть в таком темпе, чтобы одышка не беспокоила. Постепенно темп можно увеличивать. Если чувствуете одышку, не останавливайтесь, а просто переходите снова на более медленную ходьбу".

Можно делать различные упражнения и дома, в хорошо проветренном помещении.

Главное — не терять надежды, потому что с каждой неделей это неприятное состояние будет уходить. Но на одышку надо обращать внимание. Она может быть следствием сердечно-сосудистого или дыхательного заболевания.

Анна, Костомукша: «Близко к сердцу воспринимаю все, что в последнее время происходит в мире. Из-за этого нарушился сон, появился нервный тик. Можно ли самостоятельно привести в норму нервную систему?»

— Это последствия стресса. Есть такое понятие — панические атаки (вегетососудистые кризы). Если не получается преодолеть это самостоятельно, необходимо обращаться к психотерепевтам. Помочь также могут физические нагрузки и ограничение поступающей извне информации. В конце концов, мы с вами не на передовой.

"Кстати, у бойцов на войне, а также у спортсменов на соревнованиях, как правило, срывов нервной системы меньше, чем у тех, кто наблюдает за происходящим на расстоянии. Потому что у них есть возможность сразу отреагировать, а мы начинаем обсуждать друг с другом, «накручивать».

Есть психологические способы помочь себе в такой ситуации — медитация, аутотренинг и т. д. Но самый простой и надежный способ — как можно быстрее переключаться другие занятия, желательно связанные с физическими нагрузками. // Фото: pixabay.com