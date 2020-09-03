Петрозаводчанка перевела мошенникам все сбережения с двух карт

Сегодня в полицию Петрозаводска поступило заявление от 25-летней жительницы города, сообщает МВД по РК.

Накануне, 2 сентября, девушка ответила на телефонный звонок. Неизвестный представился сотрудником банка и сообщил о несанкционированных списаниях денежных средств с карты горожанки.

Так как незадолго до этого заявительница оформляла покупки в интернете, новость обеспокоила ее. По требованию звонившего она, якобы в целях безопасности, сначала уточнила в телефонной беседе данные своей банковской карты, а следом продиктовала коды из sms.

Моментально со счета произошло первое списание и 148 643 рубля ушли на неизвестный счет. Следом - еще 45 000.

Но беседа на этом не закончилась. Лжебанкир узнал, что у петрозаводчанки имеется карта стороннего банка, и смог убедить ее в том, что эти деньги тоже нужно «обезопасить». Девушка отправилась в отделение банка, обналичила 279 500 рублей и через терминал перевела их на продиктованный мошенником номер карты.

По словам заявительницы, ей обещали, что деньги будут размещены на безопасном счете, реквизиты которого ей сообщат позднее.

После того как она перевела все имеющиеся у нее сбережения, лжеработники банка прекратили общение.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.