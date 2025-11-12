Петрозаводчанина обвинили в убийстве

В Петрозаводске местный житель выпил, после чего поссорился с знакомым и убил его. Сейчас обвиняемый находится под стражей, расследование продолжается, сообщает пресс-служба следкома Карелии.

Ночью 28-летний петрозаводчанин распивал спиртные напитки. В какой-то момент он поссорился с сожителем матери, 49-летним мужчиной, и нанес ему удар ножом в шею. Мужчина скончался, а преступник попытался скрыть орудие.

Петрозаводчанина обвинили по ч. 1 ст. 105 УК РФ - убийство. Он полностью признал свою вину.