12 ноября 2025, 17:37
Происшествия

Петрозаводчанина обвинили в убийстве

Петрозаводчанин убил знакомого во время посиделок
Фото: freepik

В Петрозаводске местный житель выпил, после чего поссорился с знакомым и убил его. Сейчас обвиняемый находится под стражей, расследование продолжается, сообщает пресс-служба следкома Карелии.

Ночью 28-летний петрозаводчанин распивал спиртные напитки. В какой-то момент он поссорился с сожителем матери, 49-летним мужчиной, и нанес ему удар ножом в шею. Мужчина скончался, а преступник попытался скрыть орудие. 

Петрозаводчанина обвинили по ч. 1 ст. 105 УК РФ - убийство. Он полностью признал свою вину. 

