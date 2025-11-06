Петрозаводчанам устроят проверку завтра

В пятницу сотрудники ГАИ проверят, правильно ли петрозаводчане перевозят детей. Об этом предупредили в пресс-службе Госавтоинспекции Петрозаводска.

Инспекторы не только проверят правила перевозки детей, но и проведут профилактические беседы с водителями. В пресс-службе напомнили, что за нарушение следует штраф в размере 3 тысяч рублей.

Ранее в Олонецком районе установили причины ДТП.