06 ноября 2025, 17:14
Петрозаводчанам устроят проверку завтра

Водителей в Петрозаводске ждет проверка
Полиция на улице
Фото: ГАИ Карелии

В пятницу сотрудники ГАИ проверят, правильно ли петрозаводчане перевозят детей. Об этом предупредили в пресс-службе Госавтоинспекции Петрозаводска. 

Инспекторы не только проверят правила перевозки детей, но и проведут профилактические беседы с водителями. В пресс-службе напомнили, что за нарушение следует штраф в размере 3 тысяч рублей.

