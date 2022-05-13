Петрозаводчанам предсказали дождливые выходные

Мощный атлантический циклон принес в Петрозаводск огромный запас влаги. Начавшийся в четверг дождь продолжился и в пятницу. По ожиданиям паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», осадков в городе выпадет намного больше, чем ожидалось ранее. Вместо 10-15 мм прогнозируется до 25-40 мм, что равно месячной норме мая.

При этом, по прогнозу центра Фобос, к осадкам может добавиться и ветер. На Северо-Западе в течение дня ожидаются порывы до 12-17 метров в секунду.

Ненастная погода задержится в Петрозаводске и в выходные дни. По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы, в субботу будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха в пределах +6, +11 градусов, ветер северный, северо-западный, 7-8 м/с.

15 мая в городе прогнозируется +5, +7 градусов, ветер северо-западный, 7-9 м/с. Также пасмурно, ожидается небольшой дождь. (фото на главной pixabay.com, Pexels, в тексте gismeteo)