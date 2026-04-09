Петрозаводчан зовут на пробежку космическим утром

Петрозаводск побежит в День космонавтики (0+).

Забег на дистанцию 1961 м пройдет 12 апреля на Онежской набережной. Горожан приглашают провести вместе космическое спортивное утро и зарядиться хорошим настроением. Желающий смогут как пробежать, так и просто пройти символическую дистанцию. Ни справок, ни регистрации, ни возрастного ограничения для участия нет, главное – желание и возможность преодолеть дистанцию.

Участники могут облачиться в тематический костюм, обладателя лучшего космонаряда обещают поощрить.

На мероприятие можно принести сухой корм для собак Chappi, а также пачку гречки или риса, чтобы поддержать 25 собак – подопечных одного из благотворительных фондов помощи животным. Стартовать участники мероприятия будут от гостиницы на набережной в 10 утра.