Петрозаводчан призвали активнее проходить диспансеризацию

Диспансеризация помогает выявлять серьезные заболевания на ранней стадии, и жители столицы Карелии не должны игнорировать эту возможность. Об этом сегодня на планерке в мэрии напомнила старший фельдшер Центра здоровья и отделения медицинской профилактики городской поликлиники №4 Оксана Юшева.

«Наш организм – тонкая структура, требующая ежегодных настроек»,

- подчеркнула в своем выступлении Оксана Юшева.

Диспансеризация нужна. Первичный прием состоит из общего исследования крови и других простейших процедур, но в определенном возрасте назначают и дополнительные исследования, которые могут на раннем этапе диагностировать рак.

В 2022 году только в 4 поликлинике в ходе диспансеризации было выявлено 22 случая злокачественных образований. Более 70 процентов – на первой и второй стадиях рака, а это спасенные жизни. В этом году уже 14 случаев, «лидируют» заболевания желудка и молочной железы. На втором этапе диспансеризации – уролог, невролог, УЗИ, офтальмолог и более углубленные исследования. Второй этап может быть и по инициативе пациента, особенно после ковида.

Диспансеризацию может пройти любой гражданин от 18 лет, имеющий полис, выданный на территории Карелии. С 18 до 39 лет – один раз в три года. С 40 лет и старше – ежегодно. Записаться можно в любой поликлинике по телефону или через сайт Госуслуг.

Оксана Юшева пригласила горожан пройти диспансеризацию в 4 поликлинике. Особенно удобно это сделать в субботу – с 9:00 до 15:00. Все необходимые специалисты в этот день на месте.

По трудовому законодательству работодатель обязан предоставить своему работнику один оплачиваемый день для прохождения диспансеризации. Сотруднику в предпенсионном возрасте – два дня ежегодно. // фото: freepik.com