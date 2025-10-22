Петрозаводчан предупредили о проверках

23 октября в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". Об этом предупредила пресс-служба госавтоинспекции Петрозаводска.

Сотрудники ДПС будут останавливать водителей и проверять их на трезвость. В случае, если у петрозаводчанина обнаружат в крови алкоголь, на него будет составлено административное дело. Сопротивление также будет расценено как правонарушение.

Ранее петрозаводчан предупредили об изменении в схеме движения во время праздников.