В Карелии появится подворье Новодевичьего монастыря

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Шелтозерском вепсском сельском поселении в д. Вехручей будет создано подворье Новодевичьего ставропигиального женского монастыря при храме Рождества Христова.

Реализация нового проекта стала возможна благодаря сотрудничеству общественности, Русской Православной Церкви, органов власти республики, и прежде всего, инициативе Новодевичьего ставропигиального женского монастыря г. Москвы и личной поддержке Главы Республики Карелия Артура Парфенчикова. При его содействии решены ключевые организационные вопросы, обеспечившие старт проекта.

В августе мы с матушкой Маргаритой, настоятельницей Новодевичьего ставропигиального женского монастыря, были в деревне. У стен каменной церкви обсуждали планы о восстановлении утраченной святыни. Храм Рождества Христова был построен на средства местных жителей и освящён в 1914 году. Пережил войну, но долгие годы стоял опустевший и заброшенный. Пришло время его возрождать. Планы по организации Подворья очень серьёзные. Ведь это, по сути, будет большой паломнический центр, который даст серьёзный импульс социально-культурному и экономическому развитию всей прилегающей территории,

– отметил Артур Парфенчиков в социальной сети.

Совместные усилия позволят не только сохранить богатое культурное наследие, но и сформировать духовный оплот общества, укрепляющий нравственные ценности и единство российской нации.

Напомним, 15 октября на открытии нового участка трассы А-215 Глава Карелии Артур Парфенчиков доложил Президенту Владимиру Путину, что данная дорога – важная часть формируемого в соответствие с его поручением Великого Северного Русского Пути, который пройдет между Московским Новодевичьим и Соловецким монастырями. Самый протяжённый участок этого туристического и паломнического маршрута будет пролегать по нашей республике.

Уже ведутся работы по проектированию нового объекта, уборке и благоустройству территории.