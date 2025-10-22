Детский сад в Карелии остался без диетсестры и медика

В дошкольном учреждении в Видлице нет ни диетсестры, ни медицинского работника, частично сокращены и другие специалисты. О странной ситуации, которая у некоторых родителей вызывает небезосновательные опасения, рассказали наши коллеги с телеканала «Ника плюс».

Детский садик сейчас посещают 54 ребенка. Бывшая медработник, проработавшая в учреждении более 13 лет, уверена, что в учреждении нужен контроль и присмотр медика. Ее поддерживают и родители малышей.

По словам одной из мамочек после того, как сократили ставку диетсестры, ее должность называется «калькулятор», начались проблемы с питанием. Женщина говорит, что было обращение в прокуратуру. Теперь же учреждение лишилось медика.

«Даже самых маленьких детей лишили права на медпомощь?! О какой безопасности может идти речь?!», - недоумевает женщина.

В районной администрации журналистам подтвердили, что в штатном расписании образовательной организации нет должности работников пищеблока (повар, помощник повара, кухонный рабочий и т.д.), медицинского работника. А услуги по организации питания воспитанников дошкольных групп оказывает ООО «Школьник». Из комментария чиновников получается, что функции диетсестры взвалили на директора школы и садика.

«Питание осуществляется на основании примерного 10-дневного меню, которое утверждается руководителем предприятия и согласовывается директором школы»,

- сообщили нашим коллегам в администрации Олонецкого района.

Что же касается медика, то чиновники сухо ответили, что у школы-садика заключен договор с районной ЦРБ.

«В целях контроля за соблюдением санитарных норм и правил, профилактики заболеваний, мониторинга состояния здоровья обучающихся, контроля за организацией питания детей, предупреждения детского травматизма и своевременного оказания квалифицированной медицинской помощи заключен договор с ГБУЗ «Олонецкая ЦРБ» о сотрудничестве в сфере медицинского обслуживания».

Чиновники развеяли также слухи по поводу возможного закрытия садика, заявив, что закрывать дошкольные группы в Видлице не планируют.

