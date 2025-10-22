Петрозаводчанка перевела мошенникам деньги, теперь их ей вернут

Жительнице Карелии посулили прибыль и выманили у нее деньги. Мошенникам она перевела 70 тысяч 500 рублей. Преступную схему провернули еще в 2022 году. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Владельца банковского чета, куда петрозаводчанка совершила перевод, удалось установить. Прокуратура потребовала, чтобы этот человек возместил жертве аферистов ущерб.

Владельцем счета оказался житель Махачкалы. Надзорный орган направил исковое заявление в районный суд и потребовал взыскать с мужчины неосновательное обогащение.

В суде Дагестана требования поддержали. Прокуратура держит ситуацию с возвращением средств на своем контроле.

Ранее мы писали о дроппере из Кургана, которому пенсионерка перевела 420 тысяч рублей. по решению суда он также должен будет вернуть жертве обмана деньги.