Подсудимый спас себя от тюрьмы, подружившись с потерпевшим

В городе Сортавала мужчина не уступил дорогу велосипедисту и сбил его. Однако жертва забрала заявление и уголовное дело закрыли: они подружились с водителем, сообщила пресс-служба Сортавальского городского суда.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Однако подсудимый принес извинения, посещал потерпевшего в больнице, помог оформить документы для получения страховой выплаты, выплатил денежную компенсацию в счет возмещения морального вреда.

Водитель признал вину, а пострадавший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела. Суд встал на их сторону и закрыл дело по причине примирения сторон.