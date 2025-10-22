22 октября 2025, 17:26
Студенты ПетрГУ - лучшие программисты на международной арене
Студенты ПетрГУ успешно поучаствовали в международном чемпионате по программированию
Фото: freepik
Студенты ПетрГУ участвовали в международном чемпионате "РуКод", где соревновались с другими учащимися из разных стран. Сборная опорного вуза Карелии вошла в десятку лучших, сообщила пресс-служба университета.
40 программистов из Петрозаводска участвовали в международном чемпионате "РуКод". Соревнования прошли на базе Петрозаводского государственного университета. Участники решали различные задачи при помощи написания кодов и алгоритмов.
По результатам сборная университета заняла десятое место. Пресс-служба поздравляет студентов и желает им дальнейших успехов.