Студенты ПетрГУ - лучшие программисты на международной арене

Студенты ПетрГУ успешно поучаствовали в международном чемпионате по программированию
Студенты ПетрГУ участвовали в международном чемпионате "РуКод", где соревновались с другими учащимися из разных стран. Сборная опорного вуза Карелии вошла в десятку лучших, сообщила пресс-служба университета. 

40 программистов из Петрозаводска участвовали в международном чемпионате "РуКод". Соревнования прошли на базе Петрозаводского государственного университета. Участники решали различные задачи при помощи написания кодов и алгоритмов. 

По результатам сборная университета заняла десятое место. Пресс-служба поздравляет студентов и желает им дальнейших успехов. 

