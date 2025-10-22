Успех донат-сервисов: жители Карелии стали чаще донатить стримерам

Трафик на сервисы для приёма донатов в 2025 году выросли на 66%, в то время как платформы с подписочной моделью показали падение на 90%, а время пользования ими сократилось на 40%. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных за восемь месяцев 2025 года.

Смена предпочтений особенно заметна и в рамках страны. Так, DonationAlerts, популярный сервис для приема донатов, показал взрывной рост — его средний трафик с начала года увеличился почти в три раза. В то же время трафик на подписочную платформу Boosty сократился на 11%, а у Patreon упал на 50%.

Самую высокую активность в сфере донатов ожидаемо демонстрирует молодая аудитория 14-20 лет — её трафик увеличился на 120% в расчёте на пользователя. Однако растёт популярность таких сервисов и среди более взрослых абонентов: у аудитории 21-25 лет средний трафик стал выше на 43%, а у пользователей 26-35 лет — на 65%.

Подписочными платформами активнее пользуются люди в возрасте от 26 до 45 лет — на них приходится 56%. Интересно, что больше других растёт и объём среднего трафика у этих возрастных категорий: у пользователей 26-35 лет он увеличился почти в четыре раза, а у аудитории 36-45 лет — в три. Вероятно, более взрослая аудитория, оставаясь на подписочных платформах, начинает использовать их интенсивнее.

Мужчины активнее женщин пользуются сервисами монетизации: их доля составляет 65% среди пользователей донат-платформ и 62% — среди клиентов подписочных сервисов.

В Карелии по активности использования подписочных сервисов лидируют мужчины 26-35 и 36-45 лет. А вот сервисы для приема донатов наиболее популярны у молодых людей 26-35 лет.

Аналитики Yota также выяснили, что по активности использования подписочных сервисов лидируют Новокузнецк, Йошкар-Ола, Великий Новгород, Петропавловск-Камчатский и Калининград. А вот сервисы для приема донатов наиболее популярны в Химках, Оренбурге, Калуге, Екатеринбурге и Новосибирске.

В пресс-службе МегаФона также подтвердили рост интереса к сервисам для приема донатов. В частности, в Карелии трафик на профильные сайты увеличился в 3-м квартале текущего года на 11% по сравнению с 1-м кварталом 2025 года.

Кроме петербуржцев на Северо-Западе активно поддерживают авторов контента калининградцы, вологжане, архангелогородцы и новгородцы.

Самым популярным устройством, с помощью которого жители Северной столицы делают донаты, остается смартфон — на него приходится 87% трафика.