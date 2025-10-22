22 октября 2025, 16:09
Выброшенный на кладбище мусор может привлечь диких животных
Мусорные баки на кладбище предназначены для венков и цветов, но не мешков с бытовыми отходами
фото «Петрозаводск говорит»
В Кондопожском районе посетителей кладбища попросили не выбрасывать в контейнеры бытовой мусор. Отходы могут привлечь диких зверей, что уже будет угрожать безопасности людей.
В администрации района напомнили, что контейнеры на кладбище предназначены для сбора старых венков, цветов и других материалов, возникающих в процессе уборки и наведения порядка на кладбищах. А бытовой мусор бросать в эти баки нельзя. Людей призвали быть ответственнее.