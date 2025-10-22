Выброшенный на кладбище мусор может привлечь диких животных

В Кондопожском районе посетителей кладбища попросили не выбрасывать в контейнеры бытовой мусор. Отходы могут привлечь диких зверей, что уже будет угрожать безопасности людей.

В администрации района напомнили, что контейнеры на кладбище предназначены для сбора старых венков, цветов и других материалов, возникающих в процессе уборки и наведения порядка на кладбищах. А бытовой мусор бросать в эти баки нельзя. Людей призвали быть ответственнее.