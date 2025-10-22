Раскрыты планы минобороны на резервистов

Резервистов хотят привлекать для защиты различных объектов от вражеских беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости.

Оборонное ведомство подготовило законопроект, который предусматривает возможность направлять резервистов на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры на территории своего региона и противодействия, прежде всего, беспилотникам.

Замначальника главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что направление резервистов на специальные сборы, как и на другие военные сборы, будет осуществляться на основании президентского указа.

Он напомнил, что резервистами являются граждане, пребывающие в запасе и добровольно заключившие контракт с минобороны России о пребывании в резерве. Такие граждане находятся в резервисты и работают, не является военнослужащим, но ранее служившие в Вооруженных силах или других силовых структурах.